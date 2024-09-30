【MG 1/100 ナラティブガンダム B装備 Ver.Ka】 9月30日12時より予約開始 11月 発送予定 価格：10,450円 【MG 1/100 ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka用 B装備拡張セット】 9月30日12時より予約開始 11月 発送予定 価格：2,860円 BANDAI SPIRITSは