Cosme Kitchen Adaptation(コスメキッチン アダプテーション)渋谷ヒカリエ店は、10月1日(火)より、香りの高いほうじ茶のヴィーガンソフトクリームをベースに、モンブラン、いちじく、アールグレイ茶葉を使用した米粉ケーキをぜいたくに重ねた、渋谷店限定の特別な秋パフェを発売いたします。ぜひ、最後までご覧ください。 栗といちじく、ほうじ茶の秋パフェ 価格:1,628円(税込)/1ドリンクセ