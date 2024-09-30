こども家庭庁が設立されてから1年４ヵ月が経ち、この間さまざまな出来事がありました。こども家庭庁のスローガンは「こどもまんなか」。こども家庭庁は、全てのこども・若者が心身の状況や置かれた環境に関係なく健やかに成長し、将来にわたり幸せに生活できる「こどもまんなか社会」の実現に向けた司令塔として、「児童手当の拡充」、「こども誰でも通園制度の創設」、「育休制度の充実」などの取組を進めてきました。今回は、内