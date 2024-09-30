台風17号、18号の5日先予想進路（30日9時現在）台風17号は30日、小笠原諸島に最接近する見込み。北上して日本の東を進み、10月1日にかけて東日本に影響する恐れがある。一方、大型で非常に強い台風18号は台湾付近に進んだ後、3日にも暴風域を伴って沖縄に接近する見込み。気象庁は暴風や高波に警戒を呼びかけている。気象庁によると、台風の影響で伊豆諸島では1日に大雨となる所がある。1日午前6時までの24時間予想降水量は多