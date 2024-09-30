清水良太郎（17年6月撮影）日刊スポーツ

清水良太郎、救急搬送されてたと明かす「今も全く動けません…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 清水アキラの息子で、ものまねタレントの清水良太郎
  • 「事故りました。救急車で運ばれました」とInstagramで報告した
  • 「今も全く動けません…」とし、投稿には心配の声が多数寄せられた
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