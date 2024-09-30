マーリンズは２９日（日本時間３０日）、スキップ・シューメーカー監督（４４）が今季限りで退任すると発表した。同監督は祖母の死去のため、最後の試合はチームに帯同していなかった。「マーリンズの監督を務められたのは大変な名誉でした。スタッフや選手たちと長く続く友情を築き、一緒に成し遂げたことを誇りに思います」と声明を発表した。同氏はパドレスでコーチなどを歴任し、２２年はカージナルスでベンチコーチを務