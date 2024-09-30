大リーグは29日、ア・リーグがレギュラーシーズンの全日程を終了。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（32）が58本塁打、144打点で2022年以来の自身2度目の2冠に輝いた。ジャッジは26日のオリオールズ戦で5試合連発となる今季58号本塁打を放って2年ぶり21回目のア・リーグ東地区地区優勝を決めた。この日のパイレーツ戦は出場機会なく、欠場した。OPS1.159はドジャース・大谷翔平の1.036を上回って両リーグトップ。打率.3