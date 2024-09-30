「アジアブランドトップ５００」発表中国の２社がトップ３入り江蘇省南京市秦淮区のスマート充電ステーションで、コードをスキャンしてEVを充電する市民。（8月27日撮影、南京＝新華社記者/季春鵬）【新華社上海9月30日】米調査機関のワールド・ブランド・ラボがこのほど発表した2024年版の「アジアブランドトップ500」で、中国送電大手の国家電網と国有商業銀行大手の中国工商銀行がトップ3に名を連ねた。首位はトヨタ自動車