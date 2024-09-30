中国・海口市で世界新エネルギー車大会開催【新華社海口9月30日】中国海南省海口市で27〜29日、世界新エネルギー車大会が開催された。今回は「低炭素化と世界協力」がテーマ。新エネ車（NEV）の持続可能で健全な発展を促進し、自動車産業が協力してカーボンニュートラル（排出実質ゼロ）を達成することを目的としていた。（記者/蒲暁旭）