俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（30日スタート月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャスト陣のオフショットが公開された。【写真あり】可愛い！橋本環奈のオフショットを公開公式SNSは「主人公・米田結が、平成から令和の時代を駆け抜けます。ぜひ応援よろしくお願いします！」と投稿し、ヒロインを演じる