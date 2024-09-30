第151回北信越地区高校野球石川県大会（石川県高野連主催）の決勝が29日、石川県立野球場であり、金沢が小松工を5―2で破って7年ぶりの優勝を決めた。3位決定戦は、日本航空石川が6―3で小松大谷に勝利。4校は10月に石川県内で開かれる北信越地区大会に出場し、その戦績は来春の選抜高校野球大会の出場校を決める参考となる。10月11日に開会式があり、12日に試合が始まる。（砂山風磨）金沢―小松工二回表金沢2死二塁、寺下が2