27日に最終回を迎えた伊藤沙莉が主人公寅子を演じたNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜金曜）の初回から最終回（全130話）までの期間平均世帯視聴率が、16・8％（関東地区）だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。前作「ブギウギ」の15・9％を0・9ポイント上回った。最高視聴率は第100回の18・9％。期間平均個人視聴率は関東地区で9・4％だった。朝ドラ110作目となる「虎に翼」は、日本初の女性弁護士で、のちに裁判