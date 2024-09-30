第77回秋季富山県高校野球大会（県高野連など主催）は29日、富山市民球場で決勝があり、富山第一が15―1で富山北部を破り、3年ぶり8回目の優勝を果たした。3位決定戦は高岡第一が勝った。富山第一、富山北部、高岡第一は来月、石川県である北信越地区大会に出場する。（前多健吾）相手打線を7回1失点に抑えた富山第一の和泉投手=2024年9月29日午後3時31分、富山市民球場、前多健吾撮影◇富山第一の先発、和泉詩大（