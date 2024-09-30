伊藤沙莉がヒロインのNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜金曜）27日に放送された最終回・130回の平均世帯視聴率が18・7％（関東地区）だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は10・6％だった。平均世帯視聴率の最高記録は第100回の18・9％。日本初の女性弁護士で、のちに裁判官となった三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんをモデルにした昭和の法曹界が舞台の物語。伊藤はヒロインの猪爪寅子（いのつめ・と