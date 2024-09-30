9月30日 公開 「呪術廻戦」アニメ公式Xにて、TVアニメ第2期を手掛けた御所園翔太監督から、原作の連載完結を祝うイラストとコメントが公開された。 これは、本日9月30日発売のマンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 44号」にて「呪術廻戦」最終話を迎え、6年半にわたる連載が終了したことにあわせて公開されたもの。公開されたポストには「お祝いイラスト」とともに「芥見先生、おつかれさまでした!!」と、原