海外渡航時にも、工夫すれば料金を節約することができる。写真はローミング専用の海外eSIMを提供するUbigiのアプリ（筆者撮影）コロナ禍が明け、海外旅行や海外出張に出る人が増えている。秋は3連休も多く、韓国や台湾などの近場にサッと旅行に出かける人もいるはずだ。このようなときには、スマホが活躍する。慣れない土地だけにマップは必須だし、言葉が通じないときには翻訳アプリも便利だ。クレカのタッチ決済も、海外利用に対