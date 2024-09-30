ＤＣＭホールディングスが３連騰。同社は２７日の取引終了後、２５年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表した。営業収益は前年同期比１６．５％増の２８７７億７４００万円、最終利益は同９．１％増の１１７億９００万円となった。直近３カ月間となる６～８月期の増収率と最終損益ベースの増益率は約１９％。中間期時点の最終利益の通期計画に対する進捗率は６０％とあって、堅調な業況を