トルティーヤチップスを使った、ユニークなチキンナゲットレシピを見つけました。それは、ジャパンフリトレーの公式HPで紹介している、人気商品「ドリトス」を衣にしたチキンナゲット。鶏むね肉のひき肉と絹ごし豆腐で作るヘルシーな肉ダネに、細かく砕いたドリトスをまぶして揚げるそうです。豆腐入りのふんわりした食感の肉ダネと、ドリトスの衣のザクザク食感…そのコントラスト、めっちゃおいしそうっ