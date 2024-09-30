SHIROは10月31日、「SHIRO 2024 HOLIDAY PERFUME」を、SHIRO オンラインストア(10時〜)と、SHIRO全国直営店舗にて発売します。■仲間とワイン片手に夢を語り、新しい自分を見つけるホリデーシーズンをイメージホリデーシーズンのテーマは“HELLO NEW ME”。大切な仲間とワインを片手に夢や目標を語らう中で、新しい自分を見つけるというあたたかなホリデーシーンをイメージした香りです。ワイン、ブラックカラント、フリージアから