2024年で誕生30周年を迎えたファッションブランド・KEITAMARUYAMAの集大成となるイベント「丸山百景『ケイタマルヤマ遊覧会』」が、2024年10月6日(日)までラフォーレ原宿で開催中。【写真】アトリエの再現。実際に使用している机や私物を持ち込んでいたキュレーターに東京都現代美術館の藪前知子(やぶまえともこ)さんを迎え、表参道ヒルズでは“FASHION”、ラフォーレ原宿では“COSTUME”をテーマに、デザイナーである丸山