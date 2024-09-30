筆者は芸能、スポーツ、あるいは医療関係など、様々なジャンルの記者会見を見てきた。そんな中で「最悪の会見」を選ぶとすれば、サッカー・ブラジル代表のロナウド「時計会見」だ。1998年、当時、世界最高のストライカーだったブラジル代表のロナウドが、スイスの高級時計会社とアドバイザリー契約を結んだ。そのPRのためロナウドが来日し、東京都内で記者会見を開く運びとなった。会見の冒頭、主催者側から驚きの説明があっ