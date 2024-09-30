【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■GODIVA×HACHI ドーナツホール コレクション発売！ ハチ（米津玄師）が、11年の時を経て、VOCALOID楽曲「ドーナツホール」のイラストをあらたに描き起こし、その原画をもとにフルアニメーションのMVが制作された。あわせて、ゴディバ ジャパンより「GODIVA×HACHI ドーナツホール コレクション」としてオリジナルチョコレートが10月1日