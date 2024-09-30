30日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝142円67銭前後と、前週末午後5時時点に比べ52銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝159円37銭前後と5銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース