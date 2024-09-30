中国メディアの和訊網は、華為技術（ファーウェイ）が世界で初めて発売した「三つ折りスマートフォン」のHUAWEI Mate XTの好調が、中国のスマートフォン関連業界全体に活気をもたらしつつあると紹介する記事を発表した。HUAWEI Mate XTは20日午前10時8分に発売された。和訊網によると、ファーウェイが運営するネット販売サイトでは27日時点で、同製品の購入予約数が400万を突破した。記事はさらに、半導体関連の調査会社であるCINN