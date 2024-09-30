30日、米津玄師さんが「ハチ」名義で発表した楽曲「ドーナツホール」のフルアニメーションミュージックビデオが制作されたことが、ソニー・ミュージックレーベルズより発表されました。【写真を見る】【ハチ(米津玄師）】「ドーナツホール」描き下ろし原画 ＆ 新MV公開「ドーナツホール」は、ハチ（米津玄師さん）が、楽曲制作とミュージックビデオ映像制作を自身で手がけ、2013年10月28日に公開された作品。ボーカロイドGUMIの歌