◆ ブレーブス、メッツ、ダイヤモンドバックスがゲーム差無し現地時間29日、アトランタ・ブレーブスが敗れ、ニューヨーク・メッツとアリゾナ・ダイヤモンドバックスが揃って勝利。ナショナル・リーグのワイルドカード残り2枠をかけた争いは3球団がゲーム差無しの大混戦となった。7年連続プレーオフ進出に王手をかけて29日のロイヤルズ戦に臨んだブレーブスだったが、ベテラン右腕チャーリー・モートンが初回3失点。2点差で試合