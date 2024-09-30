日本人初のトリプルスリー、リーグ10冠…記録に彩られた1年【MLB】ドジャース 2ー1 ロッキーズ（日本時間30日・デンバー）歴史的な1年だ。ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打1盗塁をマークした。打率.310で首位打者の獲得はならなかったが、54本塁打、130打点の2冠は決定的。地元記者は球史に刻んだ偉業を紹介し、米ファンからも「満票MVP」と共感