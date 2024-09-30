「ドーナツホール」 描き下ろし原画 2013年10月28日に米津玄師がハチ名義で発表したVOCALOID楽曲「ドーナツホール」。11年の時を経て、ハチ（米津玄師）が新たにイラストを描き起こし、その原画をもとにフルアニメーションのミュージックビデオが制作された。合わせて、ゴディバ ジャパン株式会社より「GODIVA×HACHI ドーナツホール コレクション」としてオリジナルチョコレートが10月1日に発売される。【動画】