超新星爆発は、1つの銀河当たりで50年に1回程度の頻度で起こる。これは地球誕生後の46億年間で約1億回の超新星爆発が起こった計算になる。ただし地球に直接影響を及ぼすものは、比較的近い宇宙空間で起こったものに限られ、生命進化に痕跡を残したものはさほど多くない。【こちらも】太陽系には誕生前に発生した超新星爆発の残骸が30%も存在独マックスプランク協会らカリフォルニア大学は、海洋堆積層で検出され、超新星爆発