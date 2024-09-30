◆米大リーグロッキーズ１―２ドジャース（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、レギュラーシーズン最終戦となる敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打でチームは５連勝でシーズンを締めくくった。レギュラーシーズンは１６２試合中１５９試合に出場。５４本塁打、１３０打点の２冠王は確定的で、打率３割１分と５９