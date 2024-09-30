元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が３０日、フジテレビ系「めざまし８」で、自民党の石破茂総裁が、衆院選について早期の解散を臭わせていることに「勝つために今までの筋論を曲げるのは…」と危惧した。この日は１日に誕生する石破総理について特集。石破氏は、総裁選最中の討論会では、すぐの解散には慎重な姿勢を見せていたが、実際に総裁に就任すると、早期解散を臭わせている。早ければ１０月２７日投開票との見方もあると紹