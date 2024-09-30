ヤマト運輸は10月1日から、旅行の際に荷物をホテルや空港に送る際の伝票をスマホで簡単に作成できるツールを全国の観光施設へ提供します。利用者は、専用のWEBサイトを通じて、届け先・氏名・電話番号・希望の届け日などを入力。そうするとQRコードが発行され、それを機械にかざすと伝票が発行される仕組みとなっています。複数の荷物を送る場合も、1つのQRコードで複数枚の伝票が作成できます。またホテルや空港などの施設へ送る