NHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜後8・00）の脚本家・大石静氏（73）が30日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲストとして生出演。脚本のオファーを引き受けた裏側について明かした。約3年前に脚本のオファーを受けた時は「失敗するかもしれないという気持ち」だったと率直な気持ちを打ち明けた。大河ドラマでは異色の平安時代中期の貴族社会を取り扱った作品ということで「平安時代を誰が見たいんだろう？と思い