マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、一発退場となったことについて言及した。プレミアリーグ第6節が29日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはトッテナムと対戦。3分にブレナン・ジョンソンに先制点を奪われると、42分にはB・フェルナンデスがジェームズ・マディソンへのタックルでレッドカードを受け、一発退場に。その後、後半にはデヤン・クルゼフスキとドミニク・ソ