ヒズボラの最高指導者ナスララ師が殺害された現場を訪れた人々＝２９日、ベイルート南郊/Hassan Ammar/AP（ＣＮＮ）イスラエル軍が２９日にレバノン各地で行った空爆で、少なくとも１０５人が死亡、３５９人が負傷した。レバノン保健省が明らかにした。最も死者が多かった南レバノンでは最大都市ティールなどで４８人が死亡、１６８人が負傷した。南部カナの病院もイスラエル軍に空爆され、大きな被害が出ている。東部ベッカー渓谷