Simon Lewis［国連２８日ロイター］ - 中国の王毅外相は２８日、米ニューヨークで開かれている国連総会で演説し、中東で続いている戦闘の停止を呼びかけたほか、ウクライナ戦争の和平交渉に向けた中国の外交努力をアピールした。王氏は「パレスチナ問題は、人類の良心にとって最大の傷となっている。今もガザでの紛争は続いており、犠牲者が増え続けている。レバノンでは戦闘が再開したが、力は正義に取って代わることはで