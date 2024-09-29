DECORTÉ（コスメデコルテ）の2024年クリスマスコフレの情報が到着！11月1日（金）より、やわらかな光が紡ぐ多幸感メイクコレクション『ホワイトブリス コレクション』が限定発売に。10月4日（金）からは店頭・公式オンラインショップにて予約受付中です。今回は全アイテムをレビューつきでご紹介します。DECORTÉ（コスメデコルテ）2024年クリスマスコフレDECORTÉ（コスメデコルテ）2024年クリスマスコフレ『ホ