中国・貴陽市で絶滅危惧植物のクルミ「貴州山核」を新たに発見貴州省清鎮市で見つかった胸高直径がこれまでで最も大きい貴州山核。（2023年9月23日撮影、貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽9月30日】中国の貴州省林業科学研究院と同省の貴陽市野生動植物保護センターの研究員は、同省清鎮市紅楓湖鎮のカルスト山地でこのほど実施した合同調査で、絶滅危惧種のクルミ科植物「貴州山核」を新たに発見した。貴州山核は中国の固有種で