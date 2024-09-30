【ソウル聯合ニュース】韓国の国会科学技術情報放送通信委員会に所属する朴沖綣（パク・チュングォン）議員（与党「国民の力」）が科学技術情報通信部から提出を受けた資料によると、２０代による携帯電話料金の延滞件数は７月末時点で３万９８３９件、延滞額は５８億２８００万ウォン（約６億３４００万円）で、件数・金額のいずれも全年齢層で最も高かった。３０代も延滞件数が３万９０４７件、延滞額が５４億３４００万ウォ