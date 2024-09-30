王毅氏、安保理改革についての中国の見解を説明26日、AU安全保障理事会改革10カ国首脳委員会と安保理5常任理事国外相対話会に出席した王毅氏。（国連＝新華社配信/廖攀）【新華社国連9月30日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は26日、ニューヨークの国連本部で開かれたアフリカ連合（AU）安全保障理事会改革10カ国首脳委員会（C10）と安保理5常任理事国外相対話会に出席し、安保理改革についての中国の見