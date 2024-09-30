女優の伊藤沙莉（30）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日に本編最終回（第130話）が放送され、平均世帯視聴率は18・7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが9月30日、分かった。女性法曹の開拓者となった主人公・寅子の生涯を通じ、夫婦別姓や同性婚など現代に通じる社会問題も取り上げた異色作。全130話の期間平均は16・8％。前作「ブギウギ」の15・9％な