今季は132試合出場で打率.283、21本塁打、73打点、OPS.848【MLB】レッズ 3ー0 カブス（日本時間30日・シカゴ）カブス・鈴木誠也外野手は29日（日本時間30日）、最終戦となった本拠地・レッズ戦に「3番・指名打者」で出場し、4打数1安打1四球だった。今季は132試合出場で打率.283、21本塁打、73打点。OPS.848はリーグ8位に入るなど、渡米3年目でキャリアハイの打撃成績を残した。それでも、試合後の取材に応じた鈴木は「良くない