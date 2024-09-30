攻撃的で魅力的なアタッキングフットボールを展開する横浜F・マリノス。そのトップチームでキャプテンを務める喜田拓也をはじめ、水沼宏太、天野純、飯倉大樹、山根陸らを輩出している育成組織のマリノスサッカースクールで、今年２月からスクールコーチを務めているのが金井貢史氏である。同スクール出身の金井コーチは、2008年に横浜ユースからトップチームに昇格し、その後はサガン鳥栖、名古屋グランパス、FC琉球OKINAWAな