福岡中央署は30日、福岡市中央区今泉2丁目3番付近の道路上で28日午後11時半ごろ、通行中の女性が見知らぬ男から「俺ん家、薬院やけんこん？」などと声をかけられ、つきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代後半で身長180〜185くらいの筋肉質。黒色の半そでTシャツ、黒色のジーンズを着用していたという。