植木理子を擁するウェストハムは現地９月29日、イングランド女子スーパーリーグ第２節で長野風花が所属するリバプールとホームで対戦。１−１で引き分けた。先制を許す展開だったが、終了間際に同点に追いつく。スコアラーは植木だ。86分、味方からゴール前に放り込まれたロングボールに反応。巧みなバックヘッドでゴールに流し込んだ。チームを救った価値ある得点。同僚のシェリーナ・ザドルスキーは「リコのゴールが素晴ら