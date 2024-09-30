将棋の藤井聡太王座＝竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖＝に永瀬拓矢九段に挑んでいる第７２期王座戦五番勝負第３局が３０日午前９時、京都府京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で始まった。昨年１０月１１日、藤が名誉王座（５期連続）目指す永瀬を３勝１敗で下し、史上初のタイトル全八冠を独占。棋界の歴史を変えた同じホテルでの対戦となった。連覇を狙う藤井が快勝続きで開幕２連勝を決め、連覇と七冠堅守へあと１勝