大同生命ＳＶリーグ男子（１０月に新たに開幕）に参戦するジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知が拠点の愛知・岡崎市内で新体制発表会見を開いた。新主将の高橋和幸は「目標は優勝です。バレーボールを楽しんでプレーすることも忘れずに今季、戦い抜きます」と初代王者を目標に掲げた。新リーグ参戦にあたってユニホームも一新。ホームユニホームは、昨季までは白が基調だったが、ミズノ社製作の新ユニは、新たにチームカラーになった