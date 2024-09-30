『小嶋陽菜写真集 かもしれないローソン・HMV限定カバー付き』（宝島社、撮影・中村和孝） 小嶋陽菜の約10年ぶりとなる写真集（10月28日発売、宝島社）のタイトルが『かもしれない』に決定。新たに通常版に限定カバーが付いた『かもしれない ローソン・HMV限定カバー付き』の発売も決まった。【写真】大胆胸元。通常版表紙これにあわせて解禁された、通常版とローソン・ＨＭＶ限定カバー付き版の表紙カット。通常版