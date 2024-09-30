日経平均急落後は買い戻しの可能性も石破氏が火消しに走る「貯蓄から投資への流れは止めてはならない」 前週末のドル円急落を受け日経平均は急落して始まり、下げ幅は1600円を超えている。ただ、石破氏の火消し発言を受け、売り一巡後は買い戻される可能性がある。ドル円は一時142.90円台まで上昇した。 先週末テレビ番組に出演した自民党の石破新総裁は、デフレから脱却できたと断言できない状況の中、金融政策について