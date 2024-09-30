27日、レバノンのイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」の最高指導者ナスララ師が、イスラエル軍の空爆で殺害されました。イランの最高指導者ハメネイ師は「ナスララ師の敵は討たれ、イスラエルとの戦いは他の兵士が続ける」と述べ、ヒズボラへの支援を続ける構えを見せました。一方、イスラエルのネタニヤフ首相はナスララ師殺害について「歴史的な転換点だ」と成果を誇示したうえで、自らの指示だったと明かしました。ネタニ